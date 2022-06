Creador de Assassination Classroom hace colaboración con Dragon Ball

En el negocio del manga hay una gran constante, y estas son las colaboraciones entre los diferentes artistas, esto lo hemos visto con Naruto, One Piece, Spy X Family, Attack on Titan, entre otros más. Sin embargo, la franquicia que se ha llevado las palmas es Dragon Ball, y esto es obvio gracias a la fama que tiene como uno de los Shonen populares en el mundo.

Como parte del 40 aniversario de la saga, se pidió a los editores de Shonen Jump hacer su propio tributo a la franquicia, y uno de los seleccionados fue Yusei Matsui, creador del manga Assassination Classroom. Este se encargó de recrear una portada de la era Z a su estilo, cambiando la cara de personajes icónicos como Piccoro y hasta Gohan de niño.

Aquí puedes ser su recreación del tomo 20 de la obra:

DRAGON BALL Volume 20 by Yusei Matsui (Assassination Classroom).

This is part of the DRAGON BALL Super Gallery Project to commemorate the 40th Anniversary of the series. Every month, different mangaka will redesign one of the 42 covers of the series until November 2024. pic.twitter.com/BPWy7LVlmb

