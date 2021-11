El mundo de los cosplayer es uno en constante evolución. Los miembros de este grupo siempre demuestran una gran pasión al momento de recrear de la forma más fiel posible a algunos de los personajes más famosos del mundo del anime y videojuegos. Ahora, en esta ocasión un cosplayer conocido como Maolo logró recrear el icónico mecha EVA-01 de la forma más real posible.

Maolo es alguien quien por años se ha encargado de destacar en un océano de Reis y Asukas. De esta forma, su más reciente trabajo logra darle vida a la unidad EVA-01 de una forma que parece rivalizar con las mejores figuras que podemos encontrar hoy en día en el mercado.

"It is impossible"… they said.

It is all about optical illusions. pic.twitter.com/109BT7WzMG

— Sunny🇭🇰🇩🇪 (@SunnyMaolo) November 29, 2021