Sora llegó a Super Smash Bros. Ultimate el pasado mes de octubre, y con él también se aproximan los últimos contenidos para el juego. De hecho, el aclamado título de peleas recibirá una nueva actualización próximamente, la cual pondrá fin a todas ellas. Así es, sus jugadores deberán acostumbrarse a jugar Smash sin tener que descargar un nuevo parche en el futuro.

Nintendo anunció que la versión 13.0.1, el siguiente parche para el juego, será el último. Después de esta actualización ya no habrá más ajustes a ninguno de los personajes, por lo que todo lo que esté roto, si no se arregla con esta última versión, así se quedará.

Ver. 13.0.1 of Super #SmashBrosUltimate is coming soon! This update includes the final fighter adjustments, meaning replay data from previous versions will be incompatible. Convert your replays by going to Vault -> Replays -> Replay Data -> Convert to Video, before updating. pic.twitter.com/hnM37YcAAB

— Nintendo UK VS (@NintendoUKVS) November 29, 2021