Copia certificada de Pokémon Yellow es destruida por aduana

A día de hoy el mercado de los videojuegos clásicos es complicado, con precios que se alzan de manera rápida, y eso hace que cada vez menos personas se atrevan siquiera a preguntar en el mercado gris por algún título de su infancia. Y justo acaba de pasar un accidente con una copia de juego clásico, concretamente con una de Pokémon Yellow.

Recientemente se vendió una copia sellada y certificada del título por parte de WATA, esto significa que está en un estado mejor que nuevo, tal cual salido fábrica y conservado en este estado por años. Sin embargo, el dueño del juego se quedó sorprendido al ver como la aduana de Estados Unidos le dejó el juego en un estado que desmayaría a cualquier coleccionista.

Esto lo explicó el CEO de Nightdive Studios, Stephen Kick, sin entender que necesidad había de romper también el cartón prácticamente a la mitad.

Friend of mine received this sealed and graded original copy of Pokemon Yellow…

US Customs:

Broke the acrylic case

Ripped and discarded the seal

SLICED the front of the box off

Maybe they weren't fans of @TheWataGames ? pic.twitter.com/lGs1qC1RIF

— Stephen Kick (@pripyatbeast) January 19, 2023