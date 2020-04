Consigue Hitman Go gratuitamente en iOS y Android

Conforme la cuarentena sigue en marcha, más compañías deciden ofrecer juegos gratuitos para las personas que están en casa. El día de hoy Square Enix Montréal ha revelado que todos los usuarios de dispositivos móviles iOS y Android podrán descargar sin costo alguno Hitman Go hasta el 23 de abril.

Originalmente lanzado en 2014 para dispositivos móviles, Hitman Go es un puzzle por turnos basado en la franquicia Hitman. En el juego, guía al Agente 47 a través de una variedad de niveles basados en cuadrículas presentados como líneas y nodos en un tablero. Los niveles comienzan de manera bastante simple, pero conforme avanzas en tu aventura, te enfrentaras a retos cada vez más complicados.

If you enjoyed the puzzles in Lara Croft GO, then we hope you're ready for some stealth action.

While you #StayHomeAndPlay, you can download Hitman GO for free until April 23rd!

Download on mobile

iOS: https://t.co/09eMIaVMF1

Google Play:https://t.co/njI6xmdQ8n pic.twitter.com/kGACNtHdKA

