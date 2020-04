Ya puedes descargar Just Cause 4 gratuitamente en tu PC

Como les comentamos la semana pasada, Just Cause 4 y Wheels of Aurelia ya se encuentran disponibles para descargar de manera gratuita en PC gracias a la Epic Games Store.

En esta última iteración de Just Cause, volvemos a ponernos a los mandos del agente rebelde Rico Rodríguez que llega a la isla paradisíaca de Solís para descubrir la verdad sobre su pasado. Por otro lado, Wheels of Aurelia se trata de una aventura intimista enmarcada en un viaje a través la Italia de los 70 y su convulso panorama sociopolítico.

? FREE THIS WEEK: ? Wheels of Aurelia and Just Cause 4. Why are they free? … Just 'cause. (Yeah, nobody has ever made that joke before. We know.) Enjoy the free games!https://t.co/mE4FRx0KvK pic.twitter.com/18arEiMstV — Epic Games Store (@EpicGames) April 16, 2020

A diferencia de las últimas semanas, en donde hemos visto como dos o más juegos se han puesto a la disposición del público de manera gratuita, por el momento se ha dado a conocer que a partir del 23 de abril sólo estará disponible For the King, un juego de estrategia y combate por turnos con un curioso acabado low-poly. Aunque no dudamos que más títulos se sumen a esta promoción en los próximos días.

Vía: Epic Games Store