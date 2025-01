Durante el CESO 2025, NVIDIA reveló su línea de RTX 50. Lo más interesante, es que la compañía aseguró que las tarjetas 5080 y 5090 estarán disponibles a partir del próximo 30 de enero. Sin embargo, parece que conseguir una de estas piezas de hardware será más difícil de lo que algunos fans esperan.

Aunque NVIDIA sigue asegurando que todos los interesados podrán comprar una RTX 5080 y RTX 5090 a finales de este mes, algunas compañías han señalado que no habrán suficientes unidades para satisfacer el interés del público. En este caso, PowerGPU, quienes se dedican al armado y venta de PCs, han mencionado que todos los que desean una computadora con una de las nuevas tarjetas gráficas tendrán que ser pacientes, puesto las unidades serán escasas. Esto fue lo que comentaron:

Warning you all now.

The launch of the RTX 5090 will be the worst when it comes to availability. Already being told to expect it to be that way for the first 3 months.

