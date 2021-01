Conoce la sinopsis oficial para la nueva serie de El Señor de los Anillos

A finales del mes pasado, se confirmó que la serie de El Señor del los Anillos por parte de Amazon TV Studios ya había concluido sus filmaciones. En muchos casos, esto significa que poco a poco iremos conociendo más detalles sobre el proyecto y parece que justamente será así puesto que ya tenemos la sinopsis oficial.

Sin más preámbulos, aquí te la compartimos:

“La serie traerá por primera vez a la pantalla las heroicas leyendas de la Segunda Era de la Tierra Media. Este drama épico se desarrolla miles de años antes de los eventos de The Hobbit y The Lord of the Rings de J.R.R. Tolkien y llevará a los espectadores de regreso a una era en la cual se forjaron grandes poderes, reinos se elevaron a la gloria y cayeron a la ruina, héroes improbables fueron puestos a prueba, la esperanza colgó del más fino de los hilos y el villano más grande que jamás haya surgido de la pluma de Tolkien amenazó con cubrir todo el mundo en la oscuridad.

Comenzando en una época de relativa paz, la serie sigue a un grupo de personajes, tanto familiares como nuevos, mientras se enfrentan a la tan temida reaparición del mal en la Tierra Media. Desde las profundidades más oscuras de las Montañas Nubladas, a los majestuosos bosques de la capital de los elfos de Lindon, al impresionante reino insular de Númenor, a los confines del mapa, estos reinos y personajes se forjarán legados que perdurarán mucho tiempo después de que se hayan ido.”