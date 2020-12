La serie de The Lord of the Rings por fin ha terminado de filmarse

La serie de The Lord of the Rings es una de las producciones más esperadas para los fans de Tolkien. Aunque aún hay mucho que se desconoce de este proyecto, se ha revelado que la primera temporada ha terminado de filmarse, esto de acuerdo con JA Bayona, director del show.

A lo largo de toda la producción de la serie, Bayona se ha encargado de compartir un par de imágenes del show. De esta forma, el pasado 22 de diciembre publicó una foto muy al estilo de los Hobbits con el siguiente mensaje:

“Última foto en Nueva Zelanda… y no puedo esperar a volver”.

Considerando que una segunda temporada para la serie ya ha sido confirmada, solo es cuestión de tiempo para que Bayona regrese al bello país en donde todas las adaptaciones live action de la obra de Tolkien han sido grabadas. Por el momento no hay una fecha exacta para el estreno de la serie que fue producida por Amazon, pero es probable que esta información sea revelado el próximo año.

La serie de The Lord of the Rings se desarrolla durante la Segunda Era, en donde la creación de los Anillos de Poder, la desaparición de la raza Numenor y la batalla entre hombre y elfos contra Suaron se llevam a cabo. Esperemos tener más información, quizás un tráiler, lo más pronto posible.

Vía: JA Bayona