¡Cuidado! Aplicación falsa de Cyberpunk 2077 para móviles está secuestrando datos personales

Como ya es costumbre con el lanzamiento de juegos de alto nivel, como Cyberpunk 2077, varios desarrolladores deciden engañar a los despistados con “versiones móviles” de estos títulos. Aunque la mayoría de estas experiencias que puedes encontrar en la Google Play Store y App Store son inofensivas, recientemente se ha descubierto una “versión móvil de Cyberpunk 2077” es en realidad un virus que secuestra los datos de tu celular.

Como lo reporta el blog de Kaspersky, se ha encontrado “una versión gratuita de Cyberpunk 2077” en sitios de internet ilegítimos, los cuales son en realidad un ransomware que bloquea los datos del dispositivo móvil de todos aquellos que descarguen la beta del título. De esta forma, los responsables piden un rescate de $500 dólares en bitcoin. Los delincuentes detrás de este problema son conocidos como CoderWare, y amenazan con borrar los archivos en dado caso de no cumplir con las demandas.

De acuerdo con Kaspersky, el sitio de descarga cuenta con un diseño que se asemeja a la Google Play Store. Al descargar el archivo, se solicita el permiso del usuario para acceder a los archivos. De esta forma, aparece el siguiente mensaje: “sus archivos han sido encriptados y solo recibirá la clave para desbloquearlos después de transferir US$500 en bitcoins en 10 horas”. Hasta el momento, los responsables han logrado recolectar cerca de $8,342.50 dólares.

Afortunadamente, los delincuentes dejaron la clave de descifrado incrustada en el cuerpo del troyano, por lo que es posible recuperar los archivos sin la necesidad de pagar el rescate. Esta no es la primera vez que esto sucede, y probablemente no será la última. Es importante mencionar que Cyberpunk 2077 NO está disponible en dispositivos móviles, solo PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC.

Te recomendamos solo descargar aplicaciones a tu celular que se encuentren en la Google Play Store y App Store para evitar este tipo de problemas. En temas relacionados, ya es posible crear tus propias disculpas al estilo de CD Projekt Red con un sitio. De igual forma, Cyberpunk 2077 ha vendido más de 13 millones de unidades.

Vía: Kaspersky