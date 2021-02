Conoce Final Fantasy VII Ever Crisis, una colección de FFVII que llegará a dispositivos móviles

Además de The Firts Soldier, el battle royale de móviles, Square Enix ha revelado Final Fantasy VII Ever Crisis para dispositivos iOS y Android, el cual cuenta con un estilo visual similar a lo que vimos con Final Fantasy XV Pocket Edition. De acuerdo con la compañía japonesa, este título es “un juego para un jugador estructurado por capítulos que cubre toda la línea de tiempo de FFVII, incluidos los eventos del juego original y los títulos de compilación de FFVII”.

The second mobile game we're presenting today is @FinalFantasy VII Ever Crisis.

It's a chapter-structured single player game covering the whole of the FFVII timeline – including the events of the original game and the FFVII compilation titles. pic.twitter.com/jFJVslYks0

— FINAL FANTASY VII REMAKE (@finalfantasyvii) February 25, 2021