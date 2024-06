Confirman nuevo FIFA en desarrollo

Tras el lanzamiento de EA Sports FC 24, queda claro que la industria de los videojuegos en este momento tiene cabido para un competidor directo a este simulador de fútbol. Aunque por el momento no hay muchos detalles, la FIFA ha confirmado que una nueva entrega en su serie ya está en desarrollo gracias a unos de sus socios.

Durante una junta que se llevó a cabo hace unos días, Gianni Infantino, presidenta de la FIFA, confirmó que un nuevo juego en el simulador de fútbol que lleva su nombre ya está en desarrollo. Esto fue lo que comentó al respecto:

🚨 FIFA President Gianni Infantino: "We will develop a new e-game"

"When they play football simulation game, they play FIFA. It cannot be named something else." 🥶

"We are developing with new partners, a new game, which, obviously, as everything we do, will be the best. So, get… pic.twitter.com/NHoe141V0f

— FUT Mentor (@FUTMentor) May 31, 2024