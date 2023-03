Confirman 60fps para FFXVI en modo rendimiento

Naoki Yoshida ha confirmado que aquellos que opten por el Modo de Rendimiento de FF16 y renuncien a la resolución 4K, podrán disfrutar de una tasa de fotogramas general más fluida. Yoshida confirmó que Final Fantasy 16 se ejecutará a 60 FPS en PS5 durante el panel de PAX East 2023 del juego.

Según explicó Yoshida, para lograr el objetivo de 60 FPS, la resolución de salida de FF16 debe reducirse de 4K (2160p) en el modo “Calidad” a 1440p en el modo “Rendimiento”. Los jugadores podrán cambiar entre los dos modos en cualquier momento durante el juego. La elección entre resolución y tasa de fotogramas es algo a lo que la mayoría de los jugadores de la generación actual estarán acostumbrados.

Muchos juegos ofrecen múltiples modos gráficos, dando a los jugadores la opción de lo que quieren que se priorice. Como juego de acción intensa, parece que el Rendimiento para 60 FPS será la mejor opción para la mayoría de los jugadores. Otra característica de FF16 confirmada es el New Game Plus, que aparentemente es más difícil que Devil May Cry 5.

Vía: PlayStation Lifestyle