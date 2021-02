Compañía matriz de Rockstar Games responde a los rumores sobre los remakes de GTA

Durante los últimos meses se generaron varios rumores apuntando al re-lanzamiento de GTA San Andreas y GTA Vice City con sus respectivas versiones remasterizadas. A pesar de no tener pruebas concretas, dichos rumores ganaron bastante tracción y ante esto, Take-Two Interactive, compañía matriz de Rockstar Games, ha salido a responder.

En el más reciente reporte financiero de Take-Two, Strauss Zelnick, CEO de la compañía, fue cuestionado sobre estos rumores y aquí te compartimos su respuesta:

“Es una gran pregunta. Prefiero tomarla como una declaración más que una pregunta, y cualquier información sobre nuestro esquema de lanzamientos vendrá por parte de Rockstar Games.”

Como puedes ver, Zelnick no negó abiertamente que dichas remasterizaciones no existan, aunque tampoco lo confirmó al cien por ciento. Sin embargo, su respuesta también sugiere que Rockstar podría estar trabajando en algo referente a los viejos juegos de la franquicia, pero por ahora no nos queda mas que esperar.

Via: ComicBook