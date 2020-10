Colecciones de Wolfenstein, Prey y Dishonored podrían llegar a Xbox Series X|S

Tal parece que por fin estamos viendo los frutos de la adquisición de ZeniMax Media por parte de Microsoft. Recientemente se descubrieron un par de colecciones de Wolfenstein, Prey y Dishonored en el sitio de la ESRB, organismo dedicado a clasificar juegos en América, las cuales serían exclusivas del Xbox Series X.

De acuerdo con el sitio, dos colecciones de cuatro juego cada una se dirigen a la siguiente consola de Microsoft. La primera de estas es la Dishonored & Prey The Arkane Collection y la segunda es la Wolfenstein Alt History Collection. De igual forma, no se hace una mención del PS5 o PC, por lo cual estas recompilaciones podrían ser exclusivas del Xbox Series X, al menos en la siguiente generación.

Por otro lado, el día de hoy la tienda de BestBuy en Estados Unidos ha filtrado estas colecciones para el PlayStation 4 y Xbox One, las cales, supuestamente, estarán disponibles el día de hoy. Sin embargo, por el momento no hay una confirmación oficial. De igual forma, este sitio menciona que Dishonored, Dishonored 2, Dishonored: Death of the Outsider y Prey forman parte de la Arkane Collection. Por otro lado, Wolfenstein: The New Order, Wolfenstein: The Old Blood, Wolfenstein II: The New Colossus y Wolfenstein: Youngblood se encuentran en el paquete de Wolfeisntein.

En temas relacionados, aquí te decimos cuáles son los cinco títulos imperdibles para estrenar un Xbox Series X. De igual forma, podrás elegir qué parte del juego instalar en la siguiente consola de Microsoft.

Vía: ESRB