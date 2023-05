CMA reafirma el bloqueo a Xbox por compra de Activision

La semana pasada fue un tanto pesada para Microsoft, dado que se confirmó el bloqueo de la compra de Activision Blizzard por parte de Xbox, hecho por el cual la autoridad de competencia del Reino Unido no tiene arrepentimiento. Y ahora, tras los comentarios de que van a hacer una apelación, la CMA nos vuelve a recordar por qué están impidiendo la adquisición.

Mediante un programa de noticias en Gran Bretaña, se entrevistó a Sarah Cardell, CEO de la propia autoridad de competencia, quien reafirmó que no se pueden dar el lujo de aceptar este tipo de compras. El host del programa le preguntó a esta persona que opinaba respecto a que Microsoft seguirá intentado con la adquisición, y ante esto respondió que no hay marcha atrás.

Aquí su comentario:

CMA chief: ‘The right thing is to keep this market open for competition’#CMA_UK #Microsoft #ActivisionBlizzard pic.twitter.com/7BwxWyLQfb

— Hyperx Lion⚡️ (@HyperxLion) April 27, 2023