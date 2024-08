Clásico de Game Boy Advance llegará a Switch Online

De forma constante Nintendo ha liberado algunos juegos clásicos para la plataforma de Nintendo Switch Online, eso lo vimos hace un par de semanas con la colección completa de Starfy, misma que si bien no ha sido traducida al inglés, al menos los controles son intuitivos para el usuario. Y ahora, para seguir con la tendencia, se afirma que finalmente algo de Pokémon llega a la aplicación de GBA, pero puede que no sea el clásico que todo mundo está esperando actualmente.

Mediante la cuanta oficial de la empresa roja, se afirma que muy pronto estará disponible Pokémon Mystery Dungeon: Red Rescue Team, el cual es el primer lanzamiento de este spinoff desarrollado por Spike Chunsoft y que detuvo sus lanzamientos en el Nintendo 3DS, pues aunque hay uno para Switch, se trata justamente del remake del juego que estamos hablando actualmente. Su fecha de salida para el servicio en línea se ha marcado para el 8 de agosto.

Introducing the newest Pokémon. You!

Pokémon Mystery Dungeon: Red Rescue Team is coming to #NintendoSwitch for #NintendoSwitchOnline + Expansion members on 8/9! pic.twitter.com/ZPtmbrkUOv

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) August 2, 2024