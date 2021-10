¡Chris Redfield y Jill Valentine han llegado a Fortnite!

Jill Valentine y Chris Redfield, quienes este año ya han aparecido en Dead by Daylight, The Division 2, una nueva película, y un juego de mesa, también estarán haciendo su debut en Fortnite. Sí, sabemos que es raro que ambos personajes todavía no estuvieran en el battle royale de Epic Games, pero finalmente llegaron.

El Team Set de S.T.A.R.S. incluye a Chris con su traje alternativo de Hound Wolf Squad, mientras que Jill viene con su traje alternativo de Raccoon City. También obtendrás un montón de bling adicional, incluyendo mochilas inspiradas por las icónicas hierbas de la saga y máquinas de escribir. También tenemos el Stun Rod Pickaxe y el Hot Dogger Pickaxe, ambos basados en armas de esta franquicia.

Puedes comprar todos estos objetos individualmente si así lo prefieres, aunque también recibirás una nueva pantalla de carga si adquieres el paquete. Todos los ítems previamente mencionados ya se encuentran disponibles en la Fortnite Item Shop, y el bundle en cuestión de costará 2 mil 100 pavos.

Nota del editor: Una vez más, Fortnite está demostrando que, en cuanto a crossover se refiere, nadie puede igualarlo. No sabemos cómo es que Epic Games logra asegurar todas estas colaboraciones, pero será difícil que algún otro juego en el futuro logré hacer lo mismo. ¿Vas a comprar estas nuevas skins? Te leemos en los comentarios.

Via: Epic Games