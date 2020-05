Checa las increíbles ediciones especiales de Rise of New Champions

Bandai Namco reveló el día de hoy la fecha de lanzamiento de Captain Tsubasa: Rise of New Champions. Sin embargo, esto no fue lo único que la compañía japonesa anunció, debido a que dio a conocer un par de ediciones de colección que todos los fans de los Súper Campeones deben de conseguir.

Para comenzar, puedes pre-ordenar el juego y obtener una serie de uniformes y balones especiales para diferentes equipos. Estos son: Open Sky Uniform, Hawk Uniform Set, All-Japan Junior Youth Uniform, Meiwa FC Uniform, Shutetsu Uniform y Tsubasa’s Challenge Ball to Wakabayashi.

La segunda opción de compra es la Deluxe Edition, la cual ofrece una copia física del juego, bonificación de edición de lujo (conjunto de uniforme de colaboración V-Jump), pase de personaje (nueve jugadores como parte del contenido descargable), y una bonificación del pase de temporada (conjunto de uniformes de nuevos campeones).

Pero eso no es todo, ya que también estará a la venta una Collector’s Edition, la cual incluye el juego, un steelbook, cartas laminadas coleccionables, el character pass con nueve personajes en DLC, una figura de Oliver Atom de 28 cm, entre otros extras.

La siguiente en la lista es la e-Commerce Edition, la cual incluye una caja edición coleccionista, un libro de arte, un Pase de Temporada para nueve personajes, una camiseta de la Selección de Japón con el dorsal de Tsubasa, varias cartas coleccionables, un steelbook y un par de emblemas, además del videojuego en su formato deluxe.

Después se une la Champions Edition, la cual te ofrece una copia física del juego, bonificación de la edición deluxe (set de uniformes de colaboración V-Jump), pase de personajes (nueve jugadores de contenido descargable), bonificación del pase de temporada (set de uniformes de nuevos campeones), steelbook, una figura de Oliver Atom de 28 cm, camiseta de fútbol, tarjetas coleccionables de laminación arcoíris (Tsubas, Mitsugi, Matsuyama e Hyuga), así como insignias bordadas.

Ahora, para los verdaderos fans, la Legends Edition incluye todo, desde la Champions Edition, más una mesa de fútbol premium Captain Tsubasa de René Pierre, un fabricante francés de mesas de fútbol. Esta edición es bastante cara, ya que tendrá un precio de £1800 libras.

Es importante mencionar que sólo la edición de pre-orden y la Collector’s Edition han sido confirmadas para América. Por el momento se desconoce si la Deluxe Edition, e-Commerce Edition, Champions Editions y Legends Edition llegarán a nuestra región o serán exclusivas de Europa.

Captain Tsubasa: Rise of New Champions llegará a PlayStation 4, Nintendo Switch y PC el próximo 28 de agosto de 2020. Puedes checar el tráiler más reciente del juego aquí. De igual forma, el título contará con el modo “New Hero”, en donde podrás crear a tu propio personaje.

Vía: Bandai Namco