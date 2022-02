Charlie Cox habla sobre su cameo en No Way Home

El regreso de Charlie Cox como Daredevil en Spider-Man: No Way Home definitivamente fue una de las más grandes sorpresas de la película, incluso si meses antes ya se venía rumoreando. Sabemos que el actor seguirá interpretando a este héroe dentro del MCU, y ahora que ya pasaron varias semanas desde el estreno de este largometraje, Cox ha hablado sobre cómo fue regresar al papel.

Como parte de una nueva entrevista con The Hollywood Reporter, Cox dijo que filmar esa escena para no Way Home fue un momento sumamente emocional, y algo verdaderamente importante para su personaje dentro de este universo cinematográfico:

“Es un gran momento, no solo para mí, sino para el personaje. Sentí una verdadera sensación de responsabilidad. Si esa escena funciona, qué bien, si parece que encaja, entonces el cielo es el límite. Y sería genial para mí, naturalmente, pero también sería genial para Matt. Me siento muy apegado a él, incluso si eso suena como algo raro.”

Jon Watts, director de No Way Home, quiso que la escena con Daredevil tuviera unos cuantos segundos de silencio porque sabría que la audiencia reaccionaría ante su presencia, y de acuerdo con Cox, varios amigos y familiares que vieron la película de estreno confirmaron esto.

Nota del editor: Fue un gran momento ver a Daredevil de vuelta, incluso si solamente hayan sido unos cuantos minutos. Ahora veremos si la serie del personaje regresa en Disney+, o si tal vez los ejecutivos de Marvel prefieran darle su propia película en solitario.

Via: ComicBook