CEO de SIE habla sobre los primeros seis meses del PS5 en el mercado

A más de seis meses del lanzamiento del PlayStation 5, pareciera que no hemos visto muchas experiencias first party por parte de Sony. Sin embargo, Jim Ryan, CEO de SIE, ha dejado claro en una reciente entrevista que este ha sido un periodo bastante exitoso para la compañía, esto gracias a fomentar la creatividad entre sus desarrolladores, y ofrecer una mejor oferta en comparación con el PS4 durante el mismo periodo de tiempo.

En una entrevista con Stephen Totilo, Ryan tuvo la oportunidad de hablar sobre el ritmo de lanzamientos de juegos exclusivos del PS5, señalando a Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Returnal y Ratchet & Clank: Rift Apart como los principales exponentes en este apartado. Esto fue lo que comentó:

“En cuanto a las áreas en las que hemos mejorado, mencionaría el calendario de salida de los juegos de PlayStation Studios. Fomentar el talento creativo no es tan simple como invertir dinero. También debes darles la libertad de ser creativos, asumir riesgos y proponer nuevas ideas. [Ghost of Tsushima] no era el juego que pensábamos que iban a hacer, pero no somos demasiado rígidos ni corporativos con nuestros talentos. El ritmo durante el ciclo de PS4 fue excelente, pero la gran mayoría de esos juegos llegaron en la segunda mitad del ciclo. Hicimos un esfuerzo consciente para mejorar eso esta vez, y lo que se ha visto hasta ahora muestra que ciertamente hemos progresado. En tan solo unos meses desde el lanzamiento de PS5, hemos lanzado juegos increíbles y tenemos mucho más en proceso. No puedo esperar a ver lo que PlayStation Studios y nuestros socios externos crean para el PS5. Si juegos como Spider-Man Miles Morales, Returnal y Ratchet & Clank son ejemplos de lo que se puede lograr en los primeros seis meses de PS5, imagina lo que veremos en el segundo o tercer año”.

Con seis meses en el mercado, la oferta de exclusivas en PlayStation 5, tanto first como third party, ha demostrado ser bastante fuerte, y esto irá en aumento durante los próximos meses. Recordemos que este año veremos Horizon Forbidden West, y en 2022 seguramente estará disponible la secuela de God of War.

Vía: Stephen Totilo