Celebran el éxito de Moana 2 con cortos estilo anime

Hace ya un par de semanas finalmente se estrenó la película de Moana 2, misma que a pesar de las críticas ha logrado récords de taquilla aceptables para Disney, y esto se debe a que se esperaba nuevo contenido de la franquicia, el cual inicialmente iba a ser una serie pero tuvieron que optar por una filmación. Y ahora que la cinta es todo un éxito, la campaña se ha consolidado con material nuevo, mismo que viene de autores de Japón.

Con el lanzamiento en dichas tierras de Asia, Disney ha colaborado con el reconocido director japonés Gensho Yasuda, quien ha transformado a Moana en una serie de llamativos cortos animados al estilo anime. Y como él mismo menciona en dichos videos, la empresa de animación le pidió el material de forma oficial.

En asociación con el estudio Xenotoon de Yasuda, los dos primeros cortos se estrenaron el 6 de diciembre en Japón a través del canal de YouTube del director. Estos incluyen una versión en japonés de “We’re Back” y “Beyond”, interpretada por Tomona Yabiku, quien presta su voz a la protagonista en ambas películas. En los cortos, los personajes clásicos, incluidos Maui y Matangi, dan un giro visual al estilo de animación japonesa, aportando una perspectiva fresca y atractiva para los fanáticos del anime y Disney por igual.

La colaboración no termina ahí. Disney y Yasuda han anunciado dos próximos cortos: uno basado en “Get Lost” de Matangi y otro titulado “Can I Get a Chee Hoo?”. Aunque aún no tienen fechas de lanzamiento confirmadas, los avances han despertado gran entusiasmo entre los seguidores de la franquicia. Según Yasuda, “Moana 2 tiene imágenes, música e historias que tocan el corazón de los espectadores. Fue una fuente de inspiración para explorar más la vida de Moana y Maui como héroes”.

La expansión de la empresa del ratón en el mundo del anime se ha intensificado en los últimos años, con producciones exclusivas y colaboraciones como esta. Esto refuerza la conexión entre ambos mundos y demuestran que se sigue apostando por atraer al público global, con grandes planes en puerta para 2025. Incluso, esto da la esperanza a los fans de ver algún día el anime descartado de Kingdom Hearts.

Vía: ComicBook

Nota del autor: Definitivamente es una manera muy buena de promocionar la película, aunque al final la animación original es en 2D. Sin embargo, no es la primera vez que se hace esto, ya que en el pasado hubo un anime de Stitch.