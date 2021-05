Capcom asegura que las versiones de PS4 y Xbox One de RE: Village están llenas de calidad

Después del controversial lanzamiento de Cyberpunk 2077 el pasado mes de diciembre, los jugadores se encuentran algo escépticos respectos a los lanzamientos intergeneracionales de grandes juegos. Aunque originalmente solo se anunció que Resident Evil Village iba a estar disponible en consolas de nueva generación, eventualmente se confirmaron las versiones de PS4 y Xbox One, las cuales, de acuerdo con Capcom, están llenas de calidad.

En una plática con IGN, Tsuyoshi Kanda, productor de este título, ha revelado que originalmente no estaba planeado lanzar este juego en PS4 y Xbox One, y esta decisión fue tomada hasta después de la revelación del juego. Sin embargo, Kanda asegura que la calidad del título no fue comprometida, y le entregarán a los jugadores algo digno. Esto fue lo que comentó al respecto:

“Desarrollamos Village como un juego para las consolas de nueva generación pero, para hacerlo accesible a más jugadores, hicimos mucha prueba y error para, de alguna forma, ofrecer una experiencia comparable en las consolas anteriores. Al final, hemos logrado ofrecer un producto de gran calidad también en las consolas de la generación pasada. Y dicho esto, si la calidad no hubiera sido la suficiente, no creo que lo publicáramos [en ellas]”.

Por su parte, Morimasa Sato, director de este título, mencionó que en dado caso de que las versiones de PS4 y Xbox One no pudieran ofrecer una calidad gráfica y framerate decente, “no sería algo que pudiéramos ofrecer a los jugadores, así que hemos dado lo mejor de nosotros por garantizar que sea satisfactorio en cualquier plataforma”.

De esta forma, todos los que desean jugar Resident Evil Village el próximo 7 de mayo, podrán disfrutar de la mejor experiencia posible sin importar si se encuentran en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S o PC. En temas relacionados, se ha anunciado un show oficial con muppets de Resident Evil Village. De igual forma, el desarrollo de este título comenzó antes de que Resident Evil 7 saliera al mercado.

Vía: IGN