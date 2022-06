¡Capcom anuncia Dragon’s Dogma 2!

Mientras que Square Enix nos emocionó al revelar Final Fantasy VII Rebirth, Capcom llevó a cabo una presentación por el décimo aniversario de Dragon’s Dogma. Como rumores y filtraciones ya lo señalaban, una secuela al clásico RPG de acción que vimos en 2012 ya está en desarrollo.

Durante su presentación, Hideaki Itsuno, el director del Dragon’s Dogma original, ha señalado que esta segunda parte está siendo desarrollada con el RE Engine, mismo motor que hemos visto en los últimos juegos de Resident Evil, Devil May Cry V y Monster Hunter Rise.

Lamentablemente, por el momento no hay más información al respecto. No hay una fecha de lanzamiento, o tráiler para acompañar este anuncio. Sin embargo, es bueno ver que una serie tan amada reciba la atención que merece. Junto a esto, no hay que olvidar que un anime para Netflix de Dragon’s Dogma también está en desarrollo.

En temas relacionados, aquí puedes ver el primer tráiler del anime de Dragon’s Dogma. De igual forma, Square Enix también anunció hoy Final Fantasy VII Rebirth.

Nota del Editor:

Aunque Capcom eligió el peor momento para revelar esta información, es bueno ver una secuela de este tipo ya esté en desarrollo. Considerando los juegos en los que está trabajando la compañía, es probable que veamos más de Dragon’s Dogma 2 el próximo año, pero quizás tengamos que esperar hasta el 2024 para disfrutar de este título.

Vía: Capcom