Call of Duty: Warzone 2 empieza de forma negativa en Steam

Desde hace algunos días atrás, Call of Duty: Warzone 2 ha llegado de forma oficial a las diferentes plataformas, esto con el fin de continuar el legado battle royale que cosechó la primera entrega. Y si bien la recepción ha sido medianamente buena, en la parte de PC el título no ha logrado cubrir con las expectativas que se esperaban en rendimiento y diversión.

En el apartado del juego de Steam, se puede apreciar que las reseñas generales son en su mayoría negativas, dado que solo el 34% de las 7,900 críticas son buenas para el título. Concretamente hay problemas de problemas de rendimiento, conectividad, crasheos y otro tipo de errores relacionados que hacen de la experiencia algo no disfrutable del todo.

Una de la pruebas más contundentes de que el juego no salió bien son los videos que se suben a internet, donde los avatares se glitchean, así como la falta de equilibrio entre partidas que parece no ser el mismo. De hecho, algunos están frustrados debido a que no pueden ver a sus rivales, algo que se puede interpretar como un hackeo y que realmente no lo es.

Call of Duty es una franquicia que normalmente sale bien pulida, no es un título que presente muchos errores en su día de lanzamiento, aunque por ser gratis puede que ha influenciado eso en el desarrollo. Y es que Modern Warfare II por algo se ha convertido en una de las entregas mejores recibidas, y eso porque al menos el juego funciona decente.

Recuerda que Warzone 2 está disponible en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S y PC.

Vía: Steam

Nota del editor: Es raro que este juego haya salido mal, después de todo si bien son experiencias anuales, se trabajan de manera decente en cuanto a rendimiento. Será cuestión de tiempo para que los errores se corrijan.