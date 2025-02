Call of Duty: Black Ops 6 se pondrá gratis de forma limitada

Actualmente en el mundo del gaming los shooters lideran la parte del online, y el título más nuevo de Activision, Call of Duty: Black Ops 6, es el que se lleva las palmas de los fans, pero no todos están convencidos de dar ese salto, sobre todo cuando el precio de entrada es de $70 USD. Con eso en mente el publisher se ha puesto manos a la obra, y ha puesto en marcha un plan para tratar de convencer a quienes quieren hacerse seguidores de la saga.

Activision ha anunciado un período de prueba gratuita, permitiendo a los jugadores acceder sin costo a los modos multijugador y zombis por tiempo limitado. La prueba comenzará el 6 de febrero y estará disponible hasta el 10 de febrero, ofreciendo la posibilidad de experimentar parte del contenido más reciente del juego, incluyendo los mapas añadidos en la Temporada 2.

Durante el evento, los jugadores podrán disfrutar de diez mapas multijugador, entre ellos Lifeline, Concesionarios y Recompensas, los más recientes en ser incorporados. En cuanto al modo zombis, se incluirán los escenarios Liberty Falls, uno de los mapas de lanzamiento, y The Tomb, el más reciente añadido en la nueva temporada. Además, los usuarios podrán probar diversos modos de juego como Team Deathmatch, Hardpoint, Kill Confirmed, Domination, Gunfight y el nuevo modo Overdrive.

Get FREE ACCESS to #BlackOps6 Multiplayer and Zombies from Feb 6 – Feb 10.

10 Multiplayer Maps like Nuketown, Stakeout, Dealership and more

2 Zombies Maps: Liberty Falls and The Tomb

5+ Modes, including the new mode: Overdrive

