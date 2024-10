Call of Duty: Black Ops 6 consigue récord de usuarios de Game Pass

Hace algunos días finalmente se lanzó al mercado Call of Duty: Black Ops 6, juego que promete dar un nuevo enfoque al singular shooter que año con año entrega más productos, y este juego en particular se consideraba importante, ya que es el primero en ser propiedad de Microsoft a pesar de que llega a todas las plataformas. De hecho, se llegó a la relevante decisión de incluirlo en el día uno para la plataforma de Game Pass, y ahora han dado a conocer si esto ha dado frutos o no.

El lanzamiento se ha convertido en un hito, logrando el récord de suscripciones en el día de lanzamiento. Según Satya Nadella, CEO de la compañía, el juego debutó con cifras históricas, marcando el “mayor lanzamiento de Call of Duty” hasta la fecha. Este logro fue resaltado durante el reporte de ganancias del primer trimestre del año fiscal 2025 de Microsoft, en el cual la empresa reportó un aumento del 43% en ingresos por videojuegos y un crecimiento del 61% en contenido y servicios de Xbox.

El éxito se da en un contexto de caída en las ventas de hardware de Xbox, las cuales disminuyeron un 29% . No obstante, la integración de Activision Blizzard, adquirida por 69 mil millones de dólares, ha beneficiado notablemente a Game Pass. Aunque las ventas físicas disminuyeron un 10% en el Reino Unido en comparación con Modern Warfare 3, el acceso al juego en Game Pass desde el primer día ha sido un impulso estratégico para la empresa.

También registró cifras récord en otras áreas, destacándose por atraer al mayor número de jugadores de PC en un fin de semana de apertura en la historia de la franquicia. Además, Treyarch, el estudio desarrollador, anunció que el título rompió récords de jugadores, horas jugadas y partidas disputadas en su fin de semana de lanzamiento. Por otro lado, las ventas de unidades en PlayStation y Steam también mostraron un crecimiento del 60% en comparación con el año anterior.

Con el desempeño de Call of Duty: Black Ops 6, Microsoft demuestra la efectividad de su estrategia de suscripción a su servicio, ahora reforzada por la adquisición de Activision Blizzard. Este éxito inicial podría influir en los futuros lanzamientos, donde hasta juegos un tanto esperados como el de Indiana Jones se pueden beneficiar.

Vía: Eurogamer