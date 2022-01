Bowser y Mario promovieron el PS5 en China

La marca de PlayStation es hogar para muchas icónicas mascotas en el mundo de los videojuegos. Algunas de las opciones más obvias serían Ratchet & Clank, Kratos, o incluso Aloy de Horizon Zero Dawn. Pero parece que también podremos empezar a relacionar a Mario y Bowser, o por lo menos eso hizo una tienda en China.

Sucede que una tienda minorista de videojuegos ubicada en Guangzhou, China está utilizando la imagen de Mario y Bowser en sus trajes de bodas de Super Mario Odyssey para promover el PlayStation 5 y bueno, toda la marca. Puedes verlo a continuación:

Definitivamente es algo raro de ver, pero no sería la primera vez que ocurre algo así y evidentemente no será la última. Curiosamente, el Nintendo Switch OLED estará llegando a China el próximo 11 de enero, así que será mejor que esa tienda no vaya a tirar los cartones de Bowser y Mario.

Y hablando de PlayStation 5, Sony recientemente reveló sus nuevas televisiones optimizadas para esta nueva consola. Puedes ver algunos de estos modelos en el siguiente enlace.

Nota del editor: Parece que China siempre está asociada a este tipo de casos. Digo, quiero creer que se trató de algo intencional pues incluso los trajes de ambos personajes combinan con el blanco de PlayStation, pero ciertamente se trata de una decisión bastante extraña especialmente cuando hay tantos otros personajes de Sony que pudieron haber utilizado en su lugar.

Via: Twitter