Borderlands 3 finalmente tendrá crossplay… menos en PlayStation

Muchos meses más tarde, Borderlands 3 finalmente recibirá crossplay a través de todas las plataformas, o bueno, casi todas. Vía Twitter, Randy Pitchford, CEO de Gearbox Software, afirmó que debido a una decisión del publisher, es decir, 2K Games, las plataformas de Sony no gozarán de esta función.

Good news or bad news first? Good News: An update for Borderlands 3 has been prepared for release that includes full crossplay support across all platforms. Bad News: For certification, we have been required by the publisher to remove crossplay support for PlayStation consoles.

— Randy Pitchford (@DuvalMagic) May 27, 2021