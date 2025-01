Bonestorm de Los Simpsons ahora es real

Los Simpsons son expertos en parodias. A lo largo de los años, la serie animada nos ha dado momentos memorables y ha creado algunos productos que todos deseábamos que fueran reales. Bueno, gracias a los fans el icónico Bonestorm ya es una realidad, y lo puedes jugar gratuitamente,

Para aquellos que no lo recuerdan, en el capítulo Marge Be Not Proud de la séptima temporada, hay un comercial para un juego conocido como Bonestorm. Este es una parodia de Mortal Kombat, puesto que se nos presenta un juego de peleas extremadamente violento, algo que Bart desea tener, pero Marge no cree que sea apto para un niño.

Si bien por años Bonestorm fue solo algo ficticio, actualmente es una experiencia real, y puedes jugarlo gratis en itch.io. Este título fue creado por usuario conocido como marutho, el cual creó todos los personajes usando la aplicación de Procreate. El resultado final es una experiencia fiel al capítulo de Los Simpsons, con todo un “fatality” original que le da ese toque violento que haría que cualquier madre pegara el grito en el cielo.

Recuerda, Bonestorm ya está disponible de forma gratuita en itch.io. En temas relacionados, así sería el final de Los Simpsons. De igual forma, revelan cuál es el episodio más visto de la serie.

Vía: marutho