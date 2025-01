Así sería el final de Los Simpsons

Con más de 35 años al aire, muchos se preguntan si Los Simpsons eventualmente tendrá un final. Esta es una cuestión que ha estado en la mente de sus productores y escritores, quienes por fin han compartido más información sobre el posible desenlace de esta serie animada.

En una entrevista con The New York Post, Matt Selman, productor y showrunner de Los Simpsons, reveló que el final de la serie no será algo especial, sino que los escritores quieren entregarnos una aventura más de la familia amarilla, en lugar de un desenlace épico. Esto fue lo que comentó al respecto:

“El programa no está destinado a terminar. Hacer un final de serie cursi y de mala calidad, como hacen la mayoría de los otros programas, sería muy patético. Los personajes de este programa loco no envejecen… Creo que más adelante simplemente elegiremos un episodio y diremos que ese fue el último. Nada de cosas autoconscientes. O, una broma autoconsciente”.

Los Simpsons es un programa que se ha mantenido vigente gracias a que sus personajes no envejecen, y rara vez presentan algún cambio en su personalidad. Esto ha permitido que la serie animada se mantenga vigente por más de tres décadas, pero al mismo tiempo es un impedimento para ofrecer un final tradicional, puesto que sabes qué sucede con Springfield en un futuro, y el mundo que han creado los escritores está diseñado para seguir por siempre.

El primer episodio de la temporada número 36 nos presentó un dilema similar, en donde una inteligencia artificial se da a la tarea de crear el final de Los Simpsons, algo que dio pie a este tema de conversación, pero también dejó en claro que no hay una conclusión definitiva, y no hay algo malo con eso. En temas relacionados, este es el episodio más visto de Los Simpsons. De igual forma, EA confirma cierre de The Simpsons: Tapped Out.

Nota del Autor:

La idea de que el final de Los Simpsons sea un capítulo más es algo que no funcionaría con alguna otra serie, pero sería perfecto para la familia amarilla. Después de tanto tiempo, es imposible darle una conclusión que le rinda honor a los casi 40 años que lleva en emisión.

Vía: The New York Post