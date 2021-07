Ya pasaron un par de días desde que Bob Odenkirk, protagonista de Better Call Saul, fue hospitalizado tras sufrir un ataque al corazón mientras filmaba la sexta temporada del show. Parece que el actor ya se encuentra en mucho mejor estado, puesto que ahora compartió un mensaje para los fans que lo apoyaron en todo este proceso.

Vía su cuenta personal de Twitter, Odenkirk compartió lo siguiente:

Hi. It’s Bob.

Thank you.

To my family and friends who have surrounded me this week.

And for the outpouring of love from everyone who expressed concern and care for me. It’s overwhelming. But I feel the love and it means so much.

— Mr. Bob Odenkirk (@mrbobodenkirk) July 30, 2021