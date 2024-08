2024 es un año importante para World of Warcraft, puesto que marca el 20 aniversario del famoso MMORPG de Blizzard. De esta forma, una nueva expansión estará disponible este mismo año. Para celebrar el lanzamiento de este contenido, se ha creado una campaña publicitaría única en México, la cual lleva a Los Ángeles Azules, la icónica banda de cumbia, al mundo de WoW.

La nueva campaña de DRUID Creative Gaming fue creada específicamente para América Latina, en donde se han creado dos videos, uno para México y otro para Brasil. El primero de estos nos muestra un par de animaciones de World of Warcraft acompañadas de Como Te Voy a Olvidar, la canción de Los Ángeles Azules que debutó en 1996.

En el caso de Brasil, la campaña cuenta con la banda sonora “Evidências”, un clásico del sertanejo lanzado en 1989 y reconocido en las voces de Chitãozinho y Xororó. Todo esto fue creado para celebrar el lanzamiento de The War Within, una campaña nostálgica para World of Warcraft, creada para celebrar el 20 aniversario del MMORPG, y que estará disponible en algún punto de este año. En temas relacionados, puedes conocer más esta expansión aquí. De igual forma, World of Warcraft podría llegar a consolas en un futuro.

Nota del Autor:

Este tipo de colaboraciones siempre son interesantes. Estamos acostumbrados a ver bandas como Metallica en WoW, pero es algo extraño cuando algo como Los Ángeles Azules se usa para promocionar este MMORPG. Sin embargo, es un toque carismático con el cual muchos se pueden identificar.

Vía: Comunicado oficial