Black Adam y nuevo modo de juego llegarán pronto a Multiversus

No es para nada sorpresa el mencionar que Multiversus se ha colocado como uno de los juegos más populares del momento, y eso se debe a sus constantes actualizaciones y llegada de nuevos personajes ligados a Warner Bros. Y toda la oleada de contenido no se detiene, pues hace poco se confirmó la llegada de Black Adam y también un nuevo modo.

Mediante un pequeño avance, nos muestran que el personaje antihéroe se va a estar sumando al elenco de peleadores, a esto se le suma el modo arcade que se suma al videojuego. Algo que llama mucho la atención, es que el aspecto del personaje se distancia un poco del de la película, ya que The Rock cuenta con el papel principal.

Vale la pena mencionar, que en un inicio se mencionó que el personaje llegaría esta misma semana, algo que al final no se cumplió, de hecho la cuenta oficial del juego ha emitido un comunicado, en el cual se disculpan por el retraso. No mencionan cuál será la nueva fecha de lanzamiento.

The Gods have spoken and Black Adam is not quite ready to change the hierarchy of #MultiVersus. Stay tuned and thank you for your patience, Mortals. pic.twitter.com/4jhstiKfP3

— MultiVersus (@multiversus) October 26, 2022