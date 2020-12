Lo prometido es deuda. Durante The Game Awards, BioWare nos presentó un nuevo adelanto del siguiente título en la serie de Dragon Age. Fuera del nuevo tráiler que se presentó, no hay más información al respecto por el momento. El juego sigue bajo el nombre de “Dragon Age”, y no hay una fecha de lanzamiento. Considerando los últimos movimientos del estudio, parece que aún necesitaremos esperar lago de tiempo para conocer estos detalles.

Vía: The Game Awards