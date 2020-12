¡Buzz Lightyear tendrá su propia película con Chris Evans!

Después de anunciar un sinfín de proyectos relacionados a Star Wars, Disney ha puesto su atención en sus propiedades originales y ahora anunciaron una película de Buzz Lightyear ambientada antes de los acontecimientos de la primera cinta de Toy Story. ¿Lo mejor de todo? Será Chris Evans quien de voz a este icónico personaje.

Blasting into theaters June 17, 2022, Lightyear is the definitive story of the original Buzz Lightyear. Voiced by @ChrisEvans, get ready to go to “infinity and beyond” with Lightyear. 🚀 👨‍🚀 pic.twitter.com/LdYXlN33sP

— Pixar (@Pixar) December 11, 2020