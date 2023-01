Bethesda reafirma fecha de lanzamiento de Starfield

Como seguramente ya lo saben, Starfield iba a llegar al mercado en noviembre de 2022. Sin embargo, el juego se retrasó hasta una fecha sin especificar de la primera mitad de 2023. Aunque muchos esperan que esta ventana de lanzamiento se recorra a finales de este año, Bethesda vuelve a reafirmar sus planes.

Por medio de un reciente sitio dedicado por completo a Starfield, Bethesda asegura que el nuevo juego de Todd Howard sí llegará a Xbox Series X|S y PC en algún punto de la primera mitad de 2023. Esto es lo que se menciona:

“Starfield llega en exclusiva a Xbox Series X|S y PC en la primera mitad de 2023”.

Por el momento no hay información relacionada con una fecha más específica. Sin embargo, al notar el calendario de lanzamientos, es probable que Starfield llegue al mercado entre abril y junio de este año. Mayo es un mes complicado, ya que la atención del público estará en Tears of the Kingdom y, de acuerdo con previos reportes, también veríamos el lanzamiento de Redfall en ese mes.

Solo nos queda esperar y ver qué sucederá en un futuro. En temas relacionados, se revelan nuevos detalles sobre Starfield. De igual forma, director del juego se siente presionado por vender consolas de Xbox.

Nota del Editor:

La idea de ver Starfield en la primera mitad del año sigue siendo algo que no veo muy posible. Lo mejor sería mover su fecha a noviembre u octubre de 2023. Poner un juego tan grande el mismo mes de Zelda es algo que podría no funcionar, y en junio podría ahogarse entre todas las noticias.

Vía: Starfield