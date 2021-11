Battlefront III habría sido descartado por EA

Uno de los primeros proyectos que vimos de Star Wars a cargo de EA fue Battlefront. Si bien esta entrega no fue nada especial, su secuela fue mejor recibida, pero también estuvo acompañada de una serie de controversias relacionadas con las loot boxes. A cuatro años de la última entrega, muchos se preguntan si algún día veremos Battlefront III y parece que la respuesta decepcionará a más de un fan.

De acuerdo con Tom Henderson, periodista e insider de la industria, Star Wars Battlefront III sí existe, pero EA ha decidido descartar este proyecto por dos razones en específico. La primera señala que el costo de la licencia ha aumentado, y esta entrega tendría que vender 20% para lograr generar la misma cantidad de dinero que su predecesor. De igual forma, se menciona que la salida de varios desarrolladores que trabajaron en la serie fue un factor determinante en esta decisión.

Although it currently seems that DICE is not working on Battlefront 3 (and instead another Battlefield), there are currently two Star Wars titles in development under EA – But it appears that those titles are more story-driven/single-player instead of multiplayer.

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) November 20, 2021