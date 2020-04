Battle for Bikini Bottom – Rehydrated ya tiene fecha de lanzamiento

Después de varios meses de intriga, THQ Nordic ha revelado que el tan esperado SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated llegará a Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One y PC el próximo 23 de junio 2020, y ya puedes pre ordenar el juego.

Las pre ordenes digitales ya están disponibles para Xbox One a través de Microsoft Store, y en PC por medio de Steam. Los pedidos anticipados de Nintendo Switch se abrirán a través de la eShop el 21 de abril. La pre orden de PlayStation 4 seguirá a través de PlayStation Store en una fecha posterior.

De igual forma, se han revelado un par de detalles extra de las ediciones especiales de este título. La Shiny Edition tendrá un precio de $149.99 dólares y contará con:

-Una figura de Bob Esponja de 8 “/ 20 cm con espátula dorada y lengüeta flexible

-Pegatinas de pared

-6 litografías

-Calcetines de tenis SpongeBob SquarePants

-El juego en sí

Por otro lado, la F.U.N Edition costará $299.99 dólares y esto es lo que incluye:

-Una figura de Bob Esponja de 8 “/ 20 cm con espátula dorada y lengüeta flexible

-Una figura de 7 “/ 18 cm de Patricio

-La estatuilla Arenita de 8 “/ 20 cm

-Pegatinas de pared

-Un conjunto de llaveros Tiki

-6 litografías

-Calcetines de tenis SpongeBob SquarePants

-El juego en sí

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated llegará a Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One y PC el próximo 23 de junio 2020. Hablando de Bob Esponja, la película SpongeBob Movie: Sponge on the Run se ha retrasado.

Vía: Comunicado oficial