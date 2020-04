Jump Force llegará a Nintendo Switch con un Deluxe Edition

Jump Force fue un juego que no fue del todo bien recibido el año pasado cuando llegó a PlayStation 4, Xbox One y PC. Sin embargo, Bandai Namco y Spike Chunsoft no se dieron por vencidos y continuaron agregando contenido adicional al juego, y ahora se preparan para lanzar una versión para Nintendo Switch.

Así es, la consola híbrida de Nintendo recibirá Jump Force Deluxe Edition, la cual incluirá el juego base y un pase con nueve peleadores más, dando un total de 50 personajes. De igual forma, esta versión tendrá soporte para batallas online de hasta seis personas y peleas locales entre tres jugadores.

Pero esto no es todo, ya que se ha confirmado un nuevo Character Pass para el juego, el cual incluirá a Shoto Todoroki de My Hero Academia. De igual forma, se esperan agregar personas de animes como Hunter X Hunter, YuYu Hakusho, Bleach, y JoJo’s Bizarre Adventure. Este contenido adicional tendrá un precio de $17.99 dólares.

Hablando de juegos de anime, Charlotte Smoothie llegará a One Piece Pirate Warriors 4 este verano. De igual forma, el siguiente personaje DLC para One Punch Man: A Hero Nobody Knows será Lightning Max.

Vía: Bandai Namco