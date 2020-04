La nueva película de Bob Esponja también ha sido retrasada

Constantemente hemos visto como varias películas que originalmente estaban planeadas para llegar a los cines durante la primera mitad de 2020 se han retrasado, debido a los retos que ha impuesto COVID-19 en la sociedad actualmente. El afectado más reciente a causa de esta situación es nada más y nada menos que la esponja amarilla de Fondo de Bikini.

Así es, SpongeBob Movie: Sponge on the Run, la cual estaba planeada para llegar a cines el próximo 31 de julio, se ha retrasado. A diferencia de otras películas que fueron aplazadas por meses, esta cinta sólo movió su fecha de estreno una semana, y ahora tendrás la oportunidad de verla a partir del 7 de agosto 2020.

Paramount has announced the following changes to its release calendar:

THE SPONGEBOB MOVIE: SPONGE ON THE RUN, previously scheduled for 7/31/20, is now 8/7/20.

INFINITE, previously scheduled for8/7/20, is now 5/28/21.#SpongeBob #SpongeBobMovie

