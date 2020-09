Autor de My Hero Academia revela diseño alterno de Shigaraki

Conforme nos acercamos al final de My Hero Academia, Shigaraki se ha convertido en el peor villano de este mundo. Su deseo es destruir a la sociedad de los héroes, algo que queda claro con su diseño actual en el manga. Sin embargo, Kōhei Horikoshi, autor de esta obra, ha compartido un diseño algo peculiar de este personaje.

Como parte del volumen 28 del manga de My Hero Academia, Horikoshi ha compartido una nueva mini ilustración de Shigaraki con el cual abandona su aspecto de villano y ahora parece que forma parte de las Wild, Wild Pussycats.

Translations for a Vol. 28 in between page. Horikoshi had fun drawing this one.

(Translations: @keigowing) pic.twitter.com/Omjz92NeIh

— Atsushi (@AtsushiX101) September 3, 2020