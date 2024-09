Aumenta el precio del control DualSense

A diferencia de su anterior generación, en los últimos años hemos visto cómo los productos de PlayStation han aumentado de precio. Esto ya sucedió con la suscripción a PS Plus, así como el incremento de $50 dólares que tuvo el PS5 Digital Edition. Ahora, recientemente se ha dado a conocer que el DualSense ya cuesta más.

De acuerdo con Wario64, múltiples tiendas, incluido PlayStation Direct, han incrementado el precio del DualSense en $5. De esta forma, el control del PlayStation 5 vale $75 dólares. Por el momento, esto solo ha sucedido en Estados Unidos, y por el momento se desconoce si algo similar sucederá en el resto del mundo.

some DualSense controllers have received a $5 price increase (price change on Best Buy) https://t.co/1Jo4u3EPle pic.twitter.com/FJe4QDfb9M

— Wario64 (@Wario64) September 9, 2024