Attack on Titan: se filtra el título del capítulo final

Solo faltan unos cuantos episodios para que finalice la última temporada de Attack on Titan, y como los fans del manga ya saben, todavía hay muchos misterios por resolver. Tras el ataque de Marley organizado por Eren Jaeger, parece que Armin, Mikasa y el resto de los Survey Corps todavía tienen unos cuantos enemigos adicionales de qué preocuparse.

A través de redes sociales, los fans ya lograron descifrar cuál será el título del capítulo final del anime, que aparentemente, podría dividirse en dos partes. “Heaven and Earth” será el nombre de esta épica conclusión, y la comunidad cree que el título oculta algún tipo de mensaje secreto.

Por otra parte, el manga de Attack on Titan solo tiene dos capítulos restantes para llegar a la conclusión de la serie, y aunque no se ha confirmado que vaya a existir algún tipo de continuación o spin-off de la saga, los fans consideran que solo es cuestión de tiempo para que lo anuncien. Después de todo, Attack on Titan se ha convertido en una de las franquicias más populares en años recientes.

Via: ComicBook