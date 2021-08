Así se vería un crossover entre One Piece y Hades

Hades es uno de los mejores juegos roguelike que puedes disfrutar en estos momentos. Tras haber llegado a Switch y PC el año pasado, la nueva obra maestra de Supergiant Games dio el brinco a las demás plataformas este 2021, y si alguna vez te imaginaste cómo sería un crossover entre este juego y One Piece, entonces este nuevo fanart te dará una muy buena idea.

Vía Twitter, el artista digital Iury Padilha compartió esta fusión entre Hades y One Piece, que combina a los personajes de Yamato y Zagreus.

“Yamagreus wants to live Onigahades and the clutches of his father, Haidou.”

I had this idea yesterday of a One Piece / Hades crossover starring Yamato as Zagreus!

The other characters I’ll post with time!

Stay tuned for more!! 🤩 pic.twitter.com/OxnpZYIPhA

— Iury Padilha (100%🐊): Commiss closed (@iurypadilha) August 13, 2021