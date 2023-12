Así se ve el PlayStation 5 edición 30 aniversario

Como algunos ya sabrán, el año que viene se cumplen 30 años de la marca PlayStation, pues su primera consola se lanzó en tierras japonesas en 1994, y desde entonces se ha mantenido prácticamente como la líder en el mercado con cada una de sus versiones, exceptuando la tercera que fue vencida por Wii. Y con esto en mente, a Jim Ryan se le ha regalado un control edición especial de aniversario.

Según lo que se ha distribuido en redes, ya hay un primer vistazo al mando que la gente podrá comprar, con los colores originales estilo gris, eso también va para los de los botones que vimos en el dualsense y el logo color rojo icónico de la marca que se veía al iniciar uno de los tantos juegos del catálogo. También está el gris de los sticks que al parecer tendrán el engomado con el que se le conoció al dualshock lanzado años más tarde para juegos específicos del aparato.

Is this a preview of the 30th-anniversary edition for next year? #30YearsOfPlay pic.twitter.com/SmlMAqg0n7

— Obsolete Sony (@ObsoleteSony) December 7, 2023