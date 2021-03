Así reaccionó Zack Snyder ante el regreso de Ben Affleck en la película de The Flash

No es ningún secreto que Ben Affleck retomará su papel como Batman en la próxima película individual de The Flash. Es muy probable que esta sea la última vez que lo veamos interpretando al personaje, aunque aparentemente hay rumores de que HBO Max prepara una serie sobre él. Pero, ¿qué opina Zack Snyder sobre su regreso? Acá te compartimos sus comentarios.

En una reciente entrevista para MTV News, el director de Justice League dijo que él ya no está afiliado de ninguna manera con Warner Bros. para su posible regreso a DC, sin embargo, se le hace increíble que Affleck retome el papel de Batman.

“Desde mi punto de vista eso es genial. No sé qué más decir, excepto que, la idea se me hace increíble. Definitivamente estoy interesado en lo que eso podría significar para el futuro. No cabe duda alguna sobre lo que nosotros hicimos con Justice League, y la marca que esa película dejó en el universo extendido de DC Comics.”