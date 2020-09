Rumor: Ben Affleck volvería como Batman bajo una condición

Batman v Superman: Dawn of Justice generó muchísima polémica cuando se estrenó en 2016. Muchos la consideraron como una de las mejores películas de estos personajes, mientras que otros la categorizaron como una de las peores en el cine de superhéroes. Sea cuál sea tu opinión al respecto, no podemos negar que el Batman de Ben Affleck fue uno de los pocos elementos rescatables del filme, y la escena de la bodega lo dejó bien claro.

Sabemos que Affleck regresará al papel para la película de The Flash, pero un nuevo rumor sugiere que también tendría su propio filme en solitario, bajo una condición. De acuerdo con información de We Got This Covered, el actor estadounidense sigue interesado en el personaje e incluso ya le propuso un trato a Warner Bros. para ponerse el traje otra vez.

Aparentemente, Affleck estaría dispuesto a regresar como el Guardian de Ciudad Gótica siempre y cuando se le de total libertad creativa, es decir, que le permitan fungir como coguionista, director y protagonista. Recordemos que, antes de que Robert Pattinson fuera elegido como el nuevo Bruce Wayne, Affleck estaba desarrollando una película en solitario de Batman, pero debido a varios problemas personales tuvieron que cancelar el proyecto.

Hasta ahora ninguna fuente oficial ha confirmado la veracidad de esta información, pero tampoco suena como algo muy descabellado. Durante el DC FanDome del mes pasado se reveló que el DCEU estaría compuesto por una serie de multiversos cinematográficos, y que muchos de ellos ni siquiera estarían conectados entre sí, por lo que tener dos Batman en la pantalla grande encajaría con la visión de Warner y DC.

Fuente: WGTC