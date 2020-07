Así luce Naruto dibujado por el autor de Dragon Ball

Dragon Ball y Naruto son dos de las sagas más populares en la actualidad, y de hecho, existe un gran respeto mutuo entre los autores de cada uno. Masashi Kishimoto, autor de Naruto, ha admitido ser un gran fan de la obra de Akira Toriyama, y para responderle, el creador de Goku, Vegeta y los demás Guerreros Z le rindió tributo con esta genial ilustración.

Por allá de 2009, Toriyama decidió dibujar a Naruto con su propio estilo gráfico, esto para demostrar el compañerismo y respeto entre él y Kishimoto. El resultado ciertamente es interesante gracias a la diferencia artística entre los dos mangakas, y acá puedes ver cómo le quedó:

Como parte de la iniciativa, The Nearly Complete Works of Akira Toriyama, fans lograron dar con este dibujo, el cual también acompañado de un mensaje que Toriyama le dedicó a Kishimoto:

“Estoy impresionado de que hayas pasado por esta dura serie semanal a pesar de que no eres muy resistente”

En temas relacionados, hace no mucho tiempo se encontraron varias similitudes entre el final de Naruto y una película de Dragon Ball, tanto así que hasta acusaron de plagio a Kishimoto.

Fuente: Kanzenshuu