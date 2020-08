Así de impresionante se vería la saga de Moro en el anime de Dragon Ball Super

El anime de Dragon Ball Super terminó su transmisión en 2018, y por más de dos años los fans de la serie han esperado con ansias el regreso de la serie a la televisión. Aunque Toei Animation no ha mencionado algo oficial al respecto, un fan decidió tomar cartas en el asunto y animar una sección del actual arco del manga.

Fryerstudios100 es un youtuber quien recientemente publicó una pequeña animación que nos muestra cómo se vería el actual arco de Moro en movimiento, con todo y el estilo característico de Toyotaro presente.

I just finished this manga panel and now I can finally get to the real action. I hope I can pull this off and animate the whole chapter from start to finish. And before Toei beats me to it pic.twitter.com/mM5kL8EcjP

— Jalen (@Fryerstudios100) August 15, 2020